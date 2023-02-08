Татьяна Навка обратилась к Роману Костомарову: "Ты найдёшь свой смысл жизни"

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила с 46-м днём рождения своего друга и бывшего партнера по танцам на льду Романа Костомарова.

Сегодня, 8 февраля, Роман Костомаров отмечает свой 46-ой день рождения. В настоящее время фигурист находится в больнице, где борется за жизнь из-за последствий тяжёлой пневмонии, с которой поступил в клинику 10 января. 7 февраля стало известно, что ему ампутировали обе стопы.

В своём Telegram-канале Навка обратилась к Костомарову. Она назвала его "смелым, дерзким и всемогущим". Также она отметила, что у спортсмена настоящий "бойцовский характер".

"Ты никогда не сдаешься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдёшь свой смысл жизни и свой путь", — написала Татьяна Навка.

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