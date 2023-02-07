Творчество артистов-иноагентов предложили признать народным

Проект "Песня на войне" предложил признать народным творчество артистов-иноагентов. Такой шаг позволит лишить музыкантов авторских прав на композиции и вернуть сами песни в эфиры телеканалов и радиостанций в новом исполнении. Об этом рассказал один из основателей проекта генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

"Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках", — сказал Крючков в беседе с РИА "Новости".

Крючков пообещал, что если инициативу поддержат законодатели, то в рамкам проекта "Песня на войне" будет проведён конкурс на новые русские народные песни.

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