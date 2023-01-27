27 января Минюст России музыканта Илью Прусикина, являющегося лидером группы Little Big, иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства. Как отметили в Минюсте, лидер группы Little Big получал финансирование от иностранных источников.
"С призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти", — пояснили в ведомстве.
В список также вошли журналист Фидель Агумава, представитель Далай-ламы в России Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов и феминистка Дарья Серенко.
Ранее Рravda. ru писала, что Илья Прусикин из Little Big пожаловался, что ему хватает только на жильё и еду.
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