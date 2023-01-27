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Минюст России признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина

Общество

27 января Минюст России музыканта Илью Прусикина, являющегося лидером группы Little Big, иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства. Как отметили в Минюсте, лидер группы Little Big получал финансирование от иностранных источников.

Минюст России признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина

"С призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти", — пояснили в ведомстве.

В список также вошли журналист Фидель Агумава, представитель Далай-ламы в России Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов и феминистка Дарья Серенко.

Ранее Рravda. ru писала, что Илья Прусикин из Little Big пожаловался, что ему хватает только на жильё и еду.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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