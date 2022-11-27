Прусикин из Little Big пожаловался, что ему хватает только на жильё и еду

Ещё недавно популярная группа Little Big переживает серьёзный кризис. Солист группы Илья Прусикин обещал выпустить в 2022 году новый альбом, который должен был стать четвёртым по счёту для коллектива. Но позже музыканты отложили его выход на следующий, 2023 год.

Прусикин признался в интервью Ирине Шихман*, что его дела сейчас идут совсем неважно. Музыкант, по его словам, едва сводит концы с концами.

"Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов", — рассказал Прусикин.

Что касается самой группы Little Big, то её больше нет, за исключением самого Прусикина и солистки Софьи Таюрской, которые являются парой. Дело в том, что после переезда в США коллектив, критикующий спецоперацию на Украине, постепенно оставили все его участники, кроме вышеупомянутых солистов.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.