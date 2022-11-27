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Прусикин из Little Big пожаловался, что ему хватает только на жильё и еду

Шоу-бизнес

Ещё недавно популярная группа Little Big переживает серьёзный кризис. Солист группы Илья Прусикин обещал выпустить в 2022 году новый альбом, который должен был стать четвёртым по счёту для коллектива. Но позже музыканты отложили его выход на следующий, 2023 год.

Прусикин из Little Big пожаловался, что ему хватает только на жильё и еду

Прусикин признался в интервью Ирине Шихман*, что его дела сейчас идут совсем неважно. Музыкант, по его словам, едва сводит концы с концами.

"Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов", — рассказал Прусикин.

Что касается самой группы Little Big, то её больше нет, за исключением самого Прусикина и солистки Софьи Таюрской, которые являются парой. Дело в том, что после переезда в США коллектив, критикующий спецоперацию на Украине, постепенно оставили все его участники, кроме вышеупомянутых солистов.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

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Автор: Светлана Нерадовская
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