Садальский о распаде уехавшей в США группы Little Big: Горек хлеб предателя

Станислав Садальский высказался о распаде музыкального коллектива Little Big, солисты которого уехали в США после начала спецоперации на Украине.

В ВК-сообществе группы появилось сообщение о том, что музыканты продолжат творческую деятельность в урезанном составе.

"В силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут", — гласит сообщение в официальном аккаунте коллектива.

Садальский прокомментировал данную новость, отметив, что коллектив подавал надежды вплоть до отменённого участия группы в Евровидении.

"Горек хлеб предателя… Сейчас события такие, что о таких уехавших и говорить как-то ни к чему. Но говорить надо, тема кое-кому покажет, что не всё то золото, что блестит. А понимание позже приходит", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее сообщалось, что группа Little Big отменила выступление в Польше "из-за политического давления".