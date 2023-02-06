Игорь Николаев отправится в гастрольный тур по России 4 марта —"Будем петь и пить за любовь"

Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в своих соцсетях видео, в котором обратился к поклонникам.

Напомним, 31 января в СМИ появилась информация о том, что Игорь Николаев госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом. С тех пор самочувствие артиста активно обсуждали в прессе, а также выдвигали версии того, что могло стать причиной приступа.

В видео, которое опубликовал Николаев, он пообещал отправиться в гастрольный тур по России. Первый концерт запланирован на 4 марта в Екатеринбурге.

"Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи", — пообещал певец.

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