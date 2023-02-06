Названа новая причина инфаркта Игоря Николаева: "Они разводятся"

Стали известны новые возможные причины, которые привели к инфаркту известного российского музыканта и певца Игоря Николаева.

По словам соседки Игоря Николаева Милены Дейнега, артиста уже давно не было видно дома. Она отмечает, что между ним и молодой супругой Юлией Проскуряковой серьёзные разногласия. Не исключено, что Игорь Николаев планировал расстаться с женой.

"Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся", — заявила Дейнега НТВ.

Также соседка отметила, что именно разлад в отношениях супругов мог спровоцировать у артиста инфаркт.

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