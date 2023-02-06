Стали известны новые возможные причины, которые привели к инфаркту известного российского музыканта и певца Игоря Николаева.
По словам соседки Игоря Николаева Милены Дейнега, артиста уже давно не было видно дома. Она отмечает, что между ним и молодой супругой Юлией Проскуряковой серьёзные разногласия. Не исключено, что Игорь Николаев планировал расстаться с женой.
"Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся", — заявила Дейнега НТВ.
Также соседка отметила, что именно разлад в отношениях супругов мог спровоцировать у артиста инфаркт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин обещал не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского в ходе конфликта, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.