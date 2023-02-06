Владимир Пресняков рассказал об участии в шоу "Голос" в качестве наставника

Музыкант и певец Владимир Пресняков рассказал, чего ожидает от участия в новом сезоне шоу "Голос" в качестве наставника.

В ходе "Золотого Граммофона", который прошёл в Санкт-Петербурге, певец прокомментировал своё участие в новом сезоне шоу "Голос" на Первом канале. По словам артиста, от участия в проекте он ожидает многого. Пресняков признался, что быть наставником в "Голосе" для него очень важно, поскольку это говорит о новом этапе в творческой карьере.

"Этап, войти в который я хочу с крылышками", — отметил Владимир Пресняков.

Напомним, ранее Первый канал назвал имена наставников в новом сезоне проекта. Ими стали Владимир Пресняков, Антон Беляев, Баста и Полина Гагарина. Ведущей "Голоса" станет Яна Чурикова.

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