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Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос": Пресняков, Баста, Гагарина и Беляев

Шоу-бизнес

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне популярного телепроекта "Голос" на Первом канале.

Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос": Пресняков, Баста, Гагарина и Беляев

Как сообщает ТАСС, в новом сезоне шоу "Голос" наставнические кресла займут певец и музыкант Владимир Пресняков, певица Полина Гагарина, певец Баста и полуфиналист второго сезона проекта Антон Беляев.

Напомним, в России шоу "Голос" выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", а с 2018 года — "Голос. 60+".

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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