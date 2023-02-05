Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос": Пресняков, Баста, Гагарина и Беляев

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне популярного телепроекта "Голос" на Первом канале.

Как сообщает ТАСС, в новом сезоне шоу "Голос" наставнические кресла займут певец и музыкант Владимир Пресняков, певица Полина Гагарина, певец Баста и полуфиналист второго сезона проекта Антон Беляев.

Напомним, в России шоу "Голос" выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", а с 2018 года — "Голос. 60+".

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