Французский актёр Жерар Депардье, который получил российское гражданство, заявил, что спецоперация на Украине никак не повлияла на его отношение к России. Он подчеркнул, что любит русскую культуру и всячески избегает политических разговоров.
"Я по-прежнему русский. Никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу", — сказал Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
Артист отметил, что негативно относится к тому, что люди смешивают политику и искусство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.