Актёр Жерар Депардье заявил, что по-прежнему считает себя русским

Французский актёр Жерар Депардье, который получил российское гражданство, заявил, что спецоперация на Украине никак не повлияла на его отношение к России. Он подчеркнул, что любит русскую культуру и всячески избегает политических разговоров.

"Я по-прежнему русский. Никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу", — сказал Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Артист отметил, что негативно относится к тому, что люди смешивают политику и искусство.

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