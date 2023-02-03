Подоляк: Запад должен отдать Украине всё оружие, которое у него есть

Запад должен отдать Украине все виды вооружений, которые у него есть. Об этом заявил советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

Киеву следует передать всё оружие как можно быстрее, а не в 2024 или 2025 году, подчеркнул он.

"Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к боевым действиям на Украине — нужно отдавать всё, что есть. То есть, расконсервировать, если нужно, или отдавать с боевого дежурства", — сказал Подоляк в эфире телемарафона.