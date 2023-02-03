Наташа Королёва с новым имиджем появилась на вечеринке

Певица Наташа Королёва удивила поклонников новым образом, в котором появилась на вечеринке в честь дня рождения Льва Лещенко.

Накануне в своей социальной сети певица поделилась фото со дня рождения Льва Лещенко. На снимке видна новая прическа, которую артистка выбрала для торжества. Это были маленькие кудри в стиле афро, собранные наверх. В качестве наряда знаменитость выбрала костюм с цветочным принтом. Также Королёва дополнила образ крупными серьгами в этническом стиле.

Такие изменения поклонники Наташи Королёвой оценили по достоинству, отметив, что артистка выглядит хорошо и свежо.

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