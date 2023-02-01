Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках

StarHit со ссылкой на источник в больнице, где сейчас находится фигурист Роман Костомаров, рассказал о том, что спортсмена готовят к ампутации пальцев на руках.

Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой пневмонией, где он был подключён к аппарату ИВЛ. Недавно состояние спортсмена стабилизировалось, однако от ИВЛ его пока что отключили не полностью.

По словам источника, Роману Костомарову предстоит серьёзная операция, поскольку у фигуриста недавно "началось отмирание конечностей". В этой связи ему скорее всего будут ампутировать пальцы на руках. Ноги врачи стараются сохранить.

Пока что организм мужчины не готов к хирургическому вмешательству. Сообщается, что Костомаров в скором будущем может отправиться на лечение и реабилитацию в Германию.

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