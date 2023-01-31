Певица Слава простит мужа при выполнении им ряда условий: "Всё зависит только от него"

Российская певица Слава назвала условия, при которых готова простить своего супруга бизнесмена Анатолия Данилицкого.

Напомним, ранее Слава провела совместный отпуск со своим мужем и их общей дочерью Антониной, несмотря на то что с Данилицким они расстались. Об этом известии супруги объявили в декабре прошлого года.

На фоне новости о совместном отдыхе в эфире программы "Тема" на RU.TV Славу спросили, сможет ли она простить своего мужа и при каких условиях.

"Я надеюсь. Если он исправится, всё будет хорошо. Все зависит только от него. Что нужно исправить? Всё! Возраст, внешность, материальное положение… Шучу! Но там серьезные пункты. Способен ли он на изменения? Конечно! Все способны. Просто лениться не надо", — заявила Слава.

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