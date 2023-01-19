Дочь певицы Славы Александра Морозова впервые станет мамой в марте

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова скоро станет мамой. Об этом сообщил близкий к знаменитой семье источник. По его словам на данный момент девушка на 7 месяце беременности, поэтому округлившийся живот не так заметно.

Морозова или её мама пока никак не прокомментировали радостное событие. Наследница артистки в прошлом году вышла замуж за Андрея Дедова и говорила о том, что они планируют приобрести собственное жильё.

"Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жильё попросторнее", — рассказали в окружении пары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.