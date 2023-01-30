Композитор Дмитрий Дунаев рассказал, как себя чувствует сломавший несколько рёбер телеведущий и зоолог Николай Дроздов.
Дунаев подчеркнул, что Дроздов ещё находится в больнице.
"Думаю, недельку ещё там пробудет. Состояние нормальное. Всё хорошо", — отметил композитор в беседе с РИА "Новости".
Композитор также заявил, что реабилитация Дроздова займёт чуть больше времени из-за солидного возраста.
Известно, что телеведущий поскользнулся и упал по дороге на работу. В результате падения Дроздов сломал сразу несколько рёбер. Два дня Николай Николаевич провёл в палате интенсивной терапии.
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