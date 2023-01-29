Публицист Шахназаров заявил, что актёр Дмитрий Назаров двуличный человек

Актёр Дмитрий Назаров оказался в центре скандала после высказываний о СВО на Украине и выражении своей антироссийской позиции. Позже артиста с женой уволили из театра, где он прослужил долгое время.

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал поступки Назарова и обвинил его в лицемерии. По словам публициста, актёр часто меняет своё мнение в зависимости от обстоятельств.

"Хороший актёр. Увидел камеру ноута и тут же начал митинговать. Выглядело это и смешно, и жалко. Самое интересное что Дмитрий, который откровенно так погнал на власть, в регионах давал концерты "Песни военных лет", а потом лил грязь на парад 9 мая. Вам надо как-то определиться, Дмитрий", — заявил Шахназаров.

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