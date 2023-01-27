Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву на молодую певицу Клаву Коку в "Давай поженимся!"

Ведущая известного телешоу на Превом канале «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила новую кандидатуру на место Ларисы Гузеевой.

По словам Розы Сябитовой, шоу нуждается в обновлении. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Для начала можно обновить состав ведущих, считает Сябитова. В первую очередь следует заменить "главную сваху страны" Ларису Гузееву. На эту роль отлично подойдёт человек, отображающий мнение молодежи, например, певица Клава Кока, заявила Сябитова.

Также ведущая отметила, что после её участия в шоу «Маска. Танцы» на СТС Клава Кока стала её поклонницей.

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