63-летний Дмитрий Дибров признался, что хотел жениться на Ларисе Гузеевой

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в том, что мечтал жениться на актрисе Ларисе Гузеевой. 63-летняя телесваха будет вести одно из новогодних шоу на Первом канале.

Артисты встретились за кулисами мероприятия и обменялись любезностями. А во время съёмок Дибров разошёлся и заявил о том, что в своё время он хотел жениться на молодой актрисе Гузеевой. Постоянно носил с собой паспорт, чтобы по возможности отправиться в ЗАГС с Ларисой, отметил 63-летний телеведущий.

"В Ростове ходил, у меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: “Я вас люблю молодой человек, пойдёмте в ЗАГС” Но она этого не говорила никогда. А теперь, зачем я буду таскать паспорт? Вон Гузеева, у неё все в порядке", — сказал Дибров.

Гузеева в свою очередь не стала молчать и ответила ведущему взаимностью.

"Моя любовь Дибров навсегда. Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась", — с юмором заключила Лариса Андреевна.

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