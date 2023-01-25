Член комитета ГД Хамзаев призвал лишить гражданства Слепакова за его песню о СВО на Украине

Недавно Семён Слепаков спел сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. За исполнение такой композиции член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить артиста гражданства и признать иноагентом.

"Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Хамзаев считает, что Слепаков должен ответить по закону. В песне артист сделал акцент на напрасную гибель солдат ВС РФ на Украине.

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