Сенатор Долгов призвал запретить артисту РФ Слепакову выступать в России за песню о СВО

Недавно Семён Слепаков опубликовал песню на YouTube. Артист исполнял сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. В этом усмотрели дискредитацию ВС РФ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает, что надо запретить Слепакову выступать в России. Об этом он высказался в разговоре с SHOT.

"Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать", — сказал сенатор.

Ранее сообщалось что Слепаков запел на иврите после эмиграции в Израиль.

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