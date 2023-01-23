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Иван Ургант посмеялся над Поплавской после новости о возвращении на ТВ "Вечернего Урганта"

Шоу-бизнес

Слухи о возвращении "Вечернего Урганта" на ТВ ходят уже не первый месяц. Некоторые источники называли даже конкретные даты выхода шоу, которые каждый раз переносились. Телеведущий Иван Ургант опроверг съёмки нового сезона передачи, отметив, что оно обязательно вернётся.

Шоумен также прокомментировал критику в его сторону от актрисы Яны Поплавской и заявил, что всю актуальную информацию, которая касается "Вечернего Урганта" будут публиковать в её Telegram-канале.

"Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию у актрисы", — передаёт слова Урганта StarHit.

Пользователи Сети предположили, что Ургант сделал такое заявление лишь ради того, чтобы подшутить над Поплавской.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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