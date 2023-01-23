Геннадий Болгарин об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко: "Как выпьет, тянет на подвиги"

В эфире шоу "Звезды сошлись" бывший муж актрисы Ларисы Удовиченко рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой неожиданную причину её госпитализации. По словам Геннадия Болгарина, артистку "тянет на подвиги в состоянии алкогольного опьянения".

Народная артистка РФ восстанавливается после серьёзной травмы. Она попала в больницу с переломом позвоночника, сейчас, по словам коллег, проходит реабилитацию дома.

"Она упала дома, упала неудачно. Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. Сейчас она находится дома… С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить", — заявил Болгарин.

На нелестный намёк о пристрастии Удовиченко резко отреагировала певица и телеведущая Ольга Орлова. Она осудила бывшего мужа актрисы за этот выпад, а также отметила: нет никаких оснований полагать, что у Ларисы Удовиченко сложные отношения с алкоголем.

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