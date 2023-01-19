Рустам Солнцев заявил, что на Волочковой может жениться только фрик

Бывший участник "Дома-2", блогер Рустам Солнцев прокомментировал информацию о том, что Анастасия Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы без жениха.

Рустам Солнцев

Рустам Солнцев заявил, что не верит в существование жениха у балерины Анастасии Волочковой. По словам блогера, она придумала историю со свадьбой для своей аудитории.

"Пусть у неё появится настоящий жених! Тот человек, который сможет её по-настоящему любить. Но вы понимаете, что это может быть только фрик", — заявил Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.

Все это похоже на цирк, отметил шоумен. Солнцев уверен, что "недавний жених уже понял, что Настя делает из него дурака, что она подставляет его фотографию в виде Деда Мороза".

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