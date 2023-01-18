Депутат Иванов назвал Монеточку "стремительно подешевевшей" за её антироссийское выступление

Депутат Госдумы Максим Иванов выразил возмущение поведением певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), которая в ходе своего выступления в Литве скандировала антироссийские лозунги.

Парламентарий отметил, что артистка на глазах "подешевела, наплевала на родину и слила свою репутацию".

"Все-таки удивительно, как стремительно "подешевел" этот человек в угоду политической конъюнктуре. Как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на родину. Стала "монеточка" даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль", — написал Иванов в своём Telegram-канале.

При этом депутат считает, что Монеточку не стоит наказывать путём конфискации имущества или лишения гражданства, потому что она уже и так достаточно наказана "народным презрением".

Во время своего литовского концерта сбежавшая из России после начала СВО Монеточка размахивала сине-белым флагом, символизирующим протест против спецоперации, и выкрикивала лозунг украинских националистов, предложив зрителям сделать то же самое.

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