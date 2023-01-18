Осташко: певица Монеточка продолжает антироссийский кураж со сцены

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, окончательно лишает себя возможности вернуться в Россию, заявил журналист Руслан Осташко.

В своём Telegram-канале телеведущий опубликовал ролик с концерта исполнительницы в Литве, где та вышла на сцену с изменённым флагом РФ, символизирующим нарушение территориальной целостности нашей страны. Затем Монеточка прокричала националистический лозунг украинских бандеровцев, а также оппозиционные призывы российских и белорусских либералов.

"Это зарубежное выступление, в котором она опьянена антироссийским куражом", — прокомментировал видео Осташко.

Ранее поэт и музыкант Вадим Степанцов назвал Гребенщикова давним другом нацистов.

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