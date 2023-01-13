Блогера Диму Масленникова увезли в больницу в состоянии средней тяжести

Блогера Диму Масленникова экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

Сообщается, что Масленников несколько дней мучился от отдышки и болей в груди. Сегодня блогер сам вызвал себе скорую, после чего он был доставлен в кардиологическое отделение. StarHit пишет, что 28-летнему Масленникову поставили диагноз "наджелудочковая тахикардия".

Видеоблогер-миллионник набрал аудиторию благодаря "охоте за приведениями". Он посещает различные места, в которых, по сообщениям очевидцев, происходят паранормальные явления. Недавно Масленников приобрёл проклятую куклу. Ради эксперимента блогер провёл с ней три ночи. По его словам, в течение этого времени у него усугубились проблемы с кожей.

"Это не просто синяки под глазами. Это омертвевшая кожа. <…> В этой квартире мне действительно было очень плохо", — рассказал Масленников.

Блогер во время эксперимента плохо не спал, у него были приступы паники, однако он уверен, что это никак не связано с куклой.

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