Сабуров, Дудь, Лапенко и другие YouTube-магнаты

Forbes назвал долларовых миллионеров российского YouTube.

Журнал Forbes выяснил, кто из современных YouTube-блогеров самый успешный. Видеохостинг является неплохой бизнес-площадкой. Доходы тех, кто сумел привлечь к своему контенту наибольшее число зрителей, измеряются тысячами, а то и миллионами долларов.

Оказалось, что на YouTube-рекламе отлично зарабатывают как комики, так и те, кто даёт пользователям практические советы.

В лидеры, согласно рейтингу Forbes, выбился юморист канала ТНТ Нурлан Сабуров. Его шоу "Что было дальше?" приносит ему доход в 3 550 000 долларов. Их преимуществом в деле создания рекламных роликов является то, что коммерческий продукт они презентуют в форме, напоминающей сюжетное кино.

На втором месте расположился Валентин Петухов, который рассказывает своим подписчикам о технических новинках и гаджетах. Его годовалый заработок оценивается в сумму 3 410 000 долларов.

Журналист Юрий Дудь замыкает тройку лидеров. Его доход достигает цифры 980 000 долларов. Третью ступень "хайпового" почёта разделил с интервьюером известный создатель юмористических скетчев Антон Лапенко. Актёр начинал с коротких трагикомических зарисовок, а сейчас снимает сериал "Внутри Лапенко".

Далее следует журналист Алексей Пивоваров. YouTube-канал "Редакция" приносит ему 920 000 долларов в год.

Десятку успешных замыкают автообзорщик Дима Гордей ($850 000), Ксения Собчак ($840 000), блогер Дима Масленников ($ 780 тысяч) и Константин Заруцкий "AcademeG" ($660 000).