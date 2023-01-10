Киножурналист об успехе фильма "Чебурашка": Навряд ли бы перебил "Аватар-2"

Киножурналист Давид Шнейдеров в беседе с Pravda. Ru прокомментировал успех фильма "Чебурашка", который стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Эксперт объяснил, что популярность фильма про Чебурашку обусловлена несколькими факторами.

"Отсутствие конкуренции со стороны Голливуда, профессионализм Дмитрия Дьяченко, хорошие истории, хороший актерский состав. Это один из немногих фильмов, который попал в тройную аудиторию — детей, родителей, дедушек с бабушками", — перечислил Шнейдеров.

Он отметил, что дедушки с бабушками, которым лет по 60-65, выросли на этих мультфильмах. Их дети тоже любили этих персонажей, а представители юного поколения хотят узнать "от чего так тащились их родители".

"Всё очень просто. Главное, что нет конкуренции. Успех фильма был бы в любом случае, потому что качественно сделанный продукт. Но навряд ли он был бы столь оглушительным, если бы был Большой Голливуд. Вы понимаете, что он навряд ли бы перебил "Аватар-2" или, по крайней мере, они были бы радом", — выразил свою точку зрения киножурналист.

Шнайдеров отметил, что фильм сделан забавно, однако признал, что чисто технически картина "Кто подставил кролика Роджера" интереснее сделана.

"Его компьютерная графика более естественная", — отметил эксперт.

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