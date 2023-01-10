Песков признался, что рад успеху фильма "Чебурашка"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что рад успеху, который завоевал у зрителей отечественный фильм "Чебурашка".

Песков сообщил, что в Кремле пока не имели возможности посмотреть завоевавшую популярность киноленту, однако испытывают гордость вместе с её создателями.

"Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", — сказал Песков журналистам, спросившим, смотрел ли он новый фильм "Чебурашка".

Представитель Кремля добавил, что на российском кинорынке в настоящее время наблюдается вакуум, который предстоит заполнить отечественной продукцией. А её пока, к сожалению, катастрофически мало.

Фильм "Чебурашка" появился в российских кинотеатрах 1 января, и спустя неделю собрал 3 миллиарда рублей при бюджете в 850 миллионов рублей.