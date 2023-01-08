Сенатор Долгов призвал арестовать сбежавшего из РФ и готового воевать за Украину актёра Смольянинова

Актёр Артур Смольянинов, который после начала СВО покинул Россию, заявил, что хотел бы пойти воевать за Украину. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов высказался по этому поводу.

Он заявил, что актёра следует арестовать, прокомментировав скандальное интервью Смольянинова.

"Мразь, просто мразь. В моральном смысле и во всех остальных смыслах мразь. <…> Человек точно наговорил себе на срок", — сказал Долгов.

Напоминаем, ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала ввести против актёра санкции.

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