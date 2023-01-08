Актёр Смольянинов: мне всё равно, что останется в итоге от России

Актёр Артур Смольянинов, который после начала спецоперации покинул Россию, заявил, что хотел бы пойти воевать за Украину.

Он не исключил такой возможности в интервью "Новой газете"*, подчеркнув, что, безусловно, принял бы участие в конфликте только на стороне Украины.

Смольянинов также заявил, что ему наплевать, в какой форме останется Россия после окончания боевых действий. Актёр добавил, что ему глубоко всё равно, развалится страна или нет, и что от неё останется.

Ранее звезда фильма "9 рота" негативно охарактеризовал поведение своего бывшего друга Ивана Охлобыстина.

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