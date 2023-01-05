Рогозин назвал Галкина* выродком за произнесённый со сцены проукраинский лозунг в поддержу ВСУ

Максим Галкин* на концерте в Дубае повторил выходку Валерия Меладзе и продолжил националистический лозунг в поддержку ВСУ "Слава Украине". Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление юмориста, назвав его выродком, ведь вся семья Галкина состоит из уважаемых людей.

Он отметил, что отец Максима, Александр Николаевич, — генерал-полковник, депутат Госдумы РФ, Лауреат Государственной премии, начальник Главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР и РФ. Брат Дмитрий с 2006 года является главой частной "Военно-промышленной компании", которая оснащает ВС России бронированной техникой и осуществляет её ремонт и обслуживание.

"Откуда же ты такой выродок, Максим?" — задаётся риторическим вопросом Рогозин.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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