Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину

Сбежавший из России Максим Галкин* превзошёл себя на выступлении в Дубае. Юморист шутил на политические темы и отметил, что "его попросили быть нейтральным".

Во время выступления одна из зрительниц выкрикнула Галкину* известную украинскую речёвку. Юморист попросил повторить сказанное и поддержал Украину. Подписчики мужа Пугачёвой негативно отреагировали на публичное выступление и попросили "больше не приезжать в Россию".

"Героям слава! Слава Украине!" — прокричали из зала. "Героям слава! Меня попросили чтобы это был концерт, а не митинг", — ответил юморист.

После начала спецоперации на Украине Галкин* вместе с семьёй уехал за границу, где неоднократно выступал против военных действий в соседней стране. Позже Минюст РФ внёс артиста в список иноагентов.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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