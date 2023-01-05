Ведущая "Русского радио" Анна Азовская была жестоко убита своим сожителем. На данный момент мужчина задержан, правоохранительные органы уточняют причины произошедшего.
Портал "Вологда Поиск" передаёт информацию от представителей правоохранительных органов: Азовской было нанесено около 30 ножевых ранений. Молодой человек ведущей признался, что совершил преступление из-за внезапного приступа ненависти в состоянии алкогольного опьянения.
"В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине ножом хозяйственно-бытового назначения не менее 30 ранений в область шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия", — поделились представители прокуратуры Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.