Ведущую "Русского радио" Анну Азовскую убил её сожитель в алкогольном опьянении

Ведущая "Русского радио" Анна Азовская была жестоко убита своим сожителем. На данный момент мужчина задержан, правоохранительные органы уточняют причины произошедшего.

Портал "Вологда Поиск" передаёт информацию от представителей правоохранительных органов: Азовской было нанесено около 30 ножевых ранений. Молодой человек ведущей признался, что совершил преступление из-за внезапного приступа ненависти в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине ножом хозяйственно-бытового назначения не менее 30 ранений в область шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия", — поделились представители прокуратуры Москвы.

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