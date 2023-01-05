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Ведущую "Русского радио" Анну Азовскую убил её сожитель в алкогольном опьянении

Шоу-бизнес

Ведущая "Русского радио" Анна Азовская была жестоко убита своим сожителем. На данный момент мужчина задержан, правоохранительные органы уточняют причины произошедшего.

Портал "Вологда Поиск" передаёт информацию от представителей правоохранительных органов: Азовской было нанесено около 30 ножевых ранений. Молодой человек ведущей признался, что совершил преступление из-за внезапного приступа ненависти в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине ножом хозяйственно-бытового назначения не менее 30 ранений в область шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия", — поделились представители прокуратуры Москвы.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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