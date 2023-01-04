Эдгард Запашный похвалил Чичерину и Барановскую за помощь Донбассу и ВС РФ

Дрессировщик Эдгард Запашный выразил своё восхищение поступкам знаменитостей, которые активно поддерживают ВС РФ на Украине. Цирковой деятель уделил особое внимание певице Юлии Чичериной и телеведущей Юлии Барановской.

После начала спецоперации на Украине некоторые представители шоу-бизнеса уехали за границу, сопровождая свой отъезд критикой в сторону властей страны. По словам Запашного, таких звёзд необходимо лишать всех регалий на родине.

Народный артист Российской Федерации отметил, что поступки Чичериной и Барановской многое говорят об их отношении к военнослужащим РФ и родной стране.

"Это не просто две хрупкие талантливые девушки, а ещё две по-настоящему сильные женщины, которые подавляющее большинство своего времени проводят в Донбассе", — заявил Запашный изданию РИА ФАН.

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