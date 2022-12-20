Продюсер Пригожин раскритиковал певицу Монеточку за её слова о покойном Кобзоне

Продюсер Иосиф Пригожин поставил на место молодую певицу Монеточку, за то что она послала своих хейтеров на концерт к умершему Иосифу Кобзону. Певица нарвалась на критику своего вокала, после концерта в Европе.

По словам Пригожина, Елизавете Гырдымовой далеко до уровня Кобзона. Также продюсер подчеркнул, Монеточка своими словами лишь показала своё неуважение к слушателям и низкий уровень интеллекта.

"А где Монеточка? Дайте лупу. Ей до Кобзона как до луны… Разменная Монеточка. А то, что она говорит, — это просто свинство", — сказал Пригожин "КП".

А беседе с порталом "Комсомольская правда" Пригожин почтил память народного артиста Иосифа Кобзона. Отметив, что певец "был самым дипломатичным и мощным человеком в России".

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