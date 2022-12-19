Майданов о нашумевшей песне "Сарматушка": противники ознакомятся и задумаются

Певец Денис Майданов высказался о своей нашумевшей песне про ракеты "Сарматушки", которые глядят на "Соединённые штатушки".

Майданов совместно с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным выпустил песню, которая моментально стала "вирусной". В его композиции ракета "Сармат" спит и видит, как бы "потревожить натовцев сны".

Исполнитель считает свою песню удачной.

"Итоги подводить рано, но клип идёт хорошо. Конечно, работа резонансная. Но никто другого и не ожидал. Это же не песня про любовь. В другое время эта песня и не появилась бы", — цитирует слова артиста издание "Подъём".

Майданов считает, что его композиция поможет врагам России одуматься.

"Надеюсь, что наши противники также ознакомятся с этой работой и ещё раз задумаются о бессмысленности разговора с нашей страной на языке силы", — сказал заслуженный артист РФ.

Ранее Денис Майданов призвал не пускать артистов-иноагентов на сцену, радио и ТВ.

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