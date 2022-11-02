Денис Майданов призвал не пускать артистов-иноагентов на сцену, радио и ТВ

Артист-депутат Госдумы Денис Майданов предложил исключить артистов-иноагентов "от российского информационного поля".

Певец выступил с инициативой на законодательном уровне запретить выступление артистов, получивших статус иноагента и выступающих с критикой государства. Он уверен, что недовольных политикой РФ звёзд не следует пускать на радио, телевидение и на концертные площадки России.

"То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ", — сказал Майданов на ежегодном форуме Общественной палаты "Сообщество".

Майданов поблагодарил Владимира Путина за начало спецоперации на Украине, которая, по его словам, развязала руки жителям в России в борьбе против всего либерального и западного.