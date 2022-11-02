Артист-депутат Госдумы Денис Майданов предложил исключить артистов-иноагентов "от российского информационного поля".
Певец выступил с инициативой на законодательном уровне запретить выступление артистов, получивших статус иноагента и выступающих с критикой государства. Он уверен, что недовольных политикой РФ звёзд не следует пускать на радио, телевидение и на концертные площадки России.
"То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ", — сказал Майданов на ежегодном форуме Общественной палаты "Сообщество".
Майданов поблагодарил Владимира Путина за начало спецоперации на Украине, которая, по его словам, развязала руки жителям в России в борьбе против всего либерального и западного.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.