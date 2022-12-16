Певица Буланова рассказала о травле молодого мужа в Сети

53-летняя певца Татьяна Булакова призналась, что её будущий муж сильно переживает из-за слухов в Сети. Артистка отметила, она давно привыкла к негативу в интернете, но жениху Валерию Рудневу бывает нелегко.

Буланова и Руднев в будущем планируют пожениться, но пока конкретной даты нет. Певица в беседе с журналистами поделилась, ей не нравится слишком пристальное внимание прессы к будущему мужу. Более того, самому бизнесмену неприятно читать о себе негатив и слухи.

"Очень много гадостей в интернете появилось про Валеру. И меня это тоже касается. Но я, если честно, привыкла к такому", — объяснила артистка.

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