Ахеджакова: Берда перестал со мной общаться из-за СВО

Актриса театра и кино Лия Ахеджакова в YouTube-шоу "Бюро" сообщила о том, что ее коллега Александр Берда перестал с ней общаться из-за критики спецоперации на Украине.

По словам 84-летней артистки, с Бердой они много лет работают вместе на одной сцене. На минувшем выступлении Ахеджакова заметила, что её друг даже не поздоровался с ней, а прошёл мимо.

"Я говорю: "Саш, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать", — откровенно рассказала Ахеджакова.

Стоит отметить, что советская актриса после начала СВО на Украине активно выступает против российской власти. Но уезжать из страны Ахеджакова не намерена, она продолжает работу в театре.

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