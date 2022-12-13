Прилепин опубликовал пост о солистке "Время и стекло": Просто умри за Украину

Писатель Захар Прилепин разместил пост, в котором критикуется позиция солистки группы "Время и стекло" Надежды Дорофеевой, которой стало стыдно быть русской.

В посте напоминается, что группа "Время и стекло" долгое время работала в России и становилась обладательницей многих музыкальных премий.

"И теперь, вот бывшей участнице группы с щирой украинской фамилией Дорофеева стало ужасно стыдно. Она покаялась на украинском языке за сотрудничество с Россией, признала Россию страной-преступником, нарушавшим права украинцев столетиями", — пишет автор поста.

В публикации даётся совет исполнительнице, которая отмечает, что ничего не может оправдать её.

"Так прыгай из окна, стерилизуйся. Ты родилась в русском городе Симферополе, у тебя русская фамилия и русская кровь. Тебе никогда не очиститься и не оправдаться. Просто умри за Украину", — негодует автор нападок на певицу.

Ранее Захар Прилепин пристыдил солиста группы "Каста" Владислава Лешкевича за его новый альбом, в котором призывается просить прощения у украинцев на коленях.

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