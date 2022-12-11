Захар Прилепин пристыдил солиста группы "Каста" за его новый альбом, в котором он, по мнению писателя, рассказывает "о тупом и агрессивном быдле".
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" обращает внимание на творческие приёмы музыканта.
"Сначала он раскроет душу сомневающегося и рефлексирующего человека, а потом от первого лица очень топорно растолкует нам мотивацию тупого и агрессивного быдла, за которое он всех нас и держит. Особенно порадовал сюжет, где в Таиланде один из уезжих становится на колени перед украинцем и просит прощения", — написал литератор в своём микроблоге.
Прилепин уверен, что музыканту должно быть стыдно за то, что в 2014 году "расстреливали машины с детьми", а он в это время снимал весёлый клип.
Писатель считает, что каждая строчка певца "пропитана ненавистью".
"Таким способом только душевнобольные привлекают внимание санитаров для того, чтобы тем увеличили дозу. Пациенту плохо, пациенту стыдно и при всём при этом он ещё и рэпер. Мы тебя пожалеем, Влад, но как-нибудь потом, нам нужно защищать своих, а то их "твои" немножко убивают", — выразил своё мнение Прилепин.
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