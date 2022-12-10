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Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном

Шоу-бизнес

Захар Прилепин возмущён новой песней солиста группы "Каста" Владислава Лешкевича (Влади). Писатель увидел в творчестве исполнителя критику российской армии.

Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном

У певца Влади вышла новая песня под названием "Как это б…. возможно", которая является часть нового альбома музыканта.

Прилепин охарактеризовал творчество исполнителя.

"Альбом, как и вся последняя риторика этого артиста, — набор антивоенных лозунгов, критика в адрес нашей армии, вселенское раскаяние и прочая тоска по дням минувшим", — написал литератор в своём микроблоге. 

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что за такие песни на Украине певец не дожил бы до следующего дня.

Прилепин упрекнул певца в том, что он в своих песнях не затрагивает трагедию Донбасса.

"Влади — внутренний идеологический враг, который сделал свою карьеру на "пацанской песне", но сам перестал быть тем самым "пацаном". Разговаривать с таким "стрёмно", жать руку "взападло". Каста отверженных, обречённо шагающих в забвение. Туда вам и дорога", — выразил своё негодование писатель.

Ранее Захара Прилепин возмутило то, что "по всей стране гастролируют заукраинцы".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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