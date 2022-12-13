Андрею Караулову изменили статус со свидетеля на подозреваемого

Телеграмм-канал SHOT поделился информацией о том, что журналистку Андрею Караулову изменили процессуальный статус по делу о клевете главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ранее по этому делу были задержаны несколько сотрудников журналистки Ксении Собчак.

По информации источника, в ноябре дома у журналиста прошли следственные обыски, а Караулов фигурировал в процессе в качестве свидетеля. Однако вновь открывшиеся обстоятельства позволили переквалифицировать статус "свидетеля" на "подозреваемого". В связи с этим правоохранительные органы могут задержать Андрея и доставить в отдел.

На данный момент журналист пребывает на лечении в Дубае, из-за серьезных проблем с сердцем.

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