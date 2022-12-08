Лобода и Макс Барских готовы развлекать русских на определённых условиях

Светлана Лобода и Макс Барских, которые неоднократно осуждали политику Москвы и оскорбляли россиян, согласились развлекать ненавистный народ на своих условиях.

Лобода не против выступить перед гражданами России исключительно на территории ОАЭ за 100 тысяч евро с предоплатой в 50 процентов. Певица требует размещения в президентском люксе пятизвёздочного отеля с обязательным наличием красного и белого вин определённого сорта, шампанского, коньяка, а также большой тарелки с ягодами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Запросы Макса Барских оказались немного скромнее. За своё выступление перед россиянами он просит 70 тысяч евро на территории Европы. Однако в случае приезда в Россию сумма удваивается. Также корпоратив должен проходить в закрытом формате без фото- и видеосъёмки. Более того, Барских готов порассуждать и на политические темы, но только в том случае, если певца никто не будет перебивать.

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Лобода и Макс Барских на премии МузТВ