Владимир Соловьёв жёстко раскритиковал Синдееву: "Под забором сдохнешь"

Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева уволила журналиста, который в прямом эфире призвал предоставить помощь российским солдатам в зоне спецоперации на Украине. Однако вскоре Синдеева раскаялась в содеянном и, захлёбываясь слезами, попросила сотрудника вернуться.

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал поведение журналистки и назвал её "настоящим предателем". Он подчеркнул, что таких людей нельзя пускать в Россию.

"Ты родину предала. Надеялась, что тебе что-то за это отломится, а тебе обломилось. Обломилось тебе, поэтому и жизнь твоя закончилась так, как у всех предателей, которые пошли против своих. Под забором сдохнешь в наркотическом угаре", — высказался Соловьёв.

*включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агент

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