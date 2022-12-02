Телеканал "Дождь"* из-за угрозы закрытия в Латвии уволил телеведущего Алексея Коростелёва, который сказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам".
У публики, по словам представителя оппозиционного телеканала, сложилось мнение, что СМИ занимается отправкой помощи армии РФ.
"Это не так. Канал этим не занимается, не занимался и не будет заниматься в дальнейшем никогда. Мы знаем насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги. В эфире недопустимы формулировки, которые могут посеять сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелёвым с сегодняшнего дня”, — отметили представители "Дождя".
Скандал разразился после того, как Коростелёв призвал присылать сообщения о ситуации в армии на электронную почту телеканала, а также отметил, что это поспособствует созданию для военнослужащих хоть каких-то нормальных условий, так как, по словам журналиста, солдаты лишены необходимого из-за ошибок Минобороны РФ.
Ранее Латвийский Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал "Дождь"* за слова "наша армия” про ВС РФ и карту с Крымом в составе России. Телеканалу пригрозили, что после третьего нарушения СМИ могут лишить лицензии.
Ранее писатель Захар Прилепин охарактеризовал экипировку солдат ВС РФ словами: "Обнять и плакать".
* признан в РФ СМИ-иноагентом.
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