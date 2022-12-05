Адвокат Добровинский: за сломанный мужчине в баре нос ответит не Лепс

Российский певец Григорий Лепс устроил потасовку в баре Санкт-Петербурга. 39-летнему уроженцу Мурманской области сломали нос. Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию и отметил, что артист едва ли будет отвечать за произошедшее.

"На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово "нос", то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чём-то переживать, кроме как о своих концертах", — сообщил юрист в беседе с изданием Телеканал "360".

Пострадавший от комментариев отказался, но написал заявление в полицию.

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