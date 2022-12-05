Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал о причинах драки

Российский певец Григорий Лепс после очередного выступления решил развлечься в одном из баров Санкт-Петербурга. Однако вечер артиста закончился дракой из-за игры в нарды.

Адвокат оппонента Лепса Евгений Хайфец прокомментировал потасовку между мужчинами и назвал причины конфликта.

По словам Хайфеца, его подзащитный отдыхал в баре, играя в нарды, когда в стенах заведения появился Лепс с охранником и потребовал пустить его в игру. Исполнитель вытащил из кармана внушительную пачку денег и потребовал у мужчины повысить ставки, на что получил отрицательный ответ. После чего Григорий отдал очки охраннику и нанёс удар.

"Он играл в нарды. Пришёл Лепс. Потребовал, чтобы его пустили играть. Сказал, что ставит 10 тысяч долларов. Достал пачку пятитысячных рублёвых купюр"

Конфликт между мужчинами продолжился на улице, где к избиению клиента Хайфеца присоединился охранник Лепса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.